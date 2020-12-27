Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Elazığ'da saat 09.37'de deprem kaydedildi.

5,3 büyüklüğündeki deprem yerin 15,94 kilometre derinliğinde yaşandı. Elazığ'da depremi hissedenler bir süre sokağa çıktı.

Deprem Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Bakan Soylu: Can kaybı ve hasar ihbarı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek şunları söyledi:

"Elazığ’da meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla Valiliğimiz, İl Jandarma, Emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD’ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz."