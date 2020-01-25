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Elazığ'da hamile kadın 12 saat sonra kurtarıldı

Merkez Üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncelüğündeki çalışmalarda enkaz altındaki hamile bir kadın 12 saat sonra kurtarıldı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:11
Elazığ'da hamile kadın 12 saat sonra kurtarıldı

Elazığ'daki depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) ekipleri son olarak Elazığ'ın Gezin ilçesinde hamile bir kadını 12 saat aradan sonra enkaz altından çıkardı. Aynı enkazdan daha önce de iki kişi çıkarılmıştı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı. Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Binadan ilk aşamada arama kurtarma ekipleri 14 yaralıyı çıkararak hastaneye ulaştırdı.

Arama kurtarma ekipleri Dilek Apartmanında yaptığı çalışmada enkaz altında 12 yaşındaki bir çocuğa ulaştı. Kapının üzerine düşmesi sonucu enkazda sıkıştığı belirlenen çocuk ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Depremden 5 saat sonra çıkarılan yaralı çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi’nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü. Arama kurtarma ekipleri 2 binanın birinde ses aldı. Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı.

Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
ElazığHamleDeprem
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