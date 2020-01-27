Elazığ’da arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Elazığ’da cuma günü saat 20.55’te (TSİ) meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 48 saat geçti.Depremde yaşamını yitiren 7 kişinin daha cenazeleri toprağa verildi.

Hayatını kaybedenlerden Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken, son yolculuğuna Hacı Fethi Camisi’nde düzenlenen törenle uğurlandı.

TC İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, deprem bölgesinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Soylu ve Koca ile Yıldırım ve Erbaş, Elazığ merkez Sürsürü Mahallesi’nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği, enkazda ekiplerin sismik araştırma (ses dinleme) yaptığı Mustafa Paşa Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları inceledi. Kurum, Elazığ’da deprem nedeniyle hasar gören yapılara ilişkin, “Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız.” dedi.

Eski TBMM Başkanı Yıldırım, Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya’nın Doğanyol ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hastanelere başvuran 1607 kişiden 1515’inin taburcu edildiğini belirtti.

844 artçı deprem meydana geldi

Deprem sonrası bölgede 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde, toplam 844 artçı deprem meydana geldi.

AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle şimdiye kadar 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı, 38 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1515’i taburcu edildi.

Çalışmalar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 829 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor.

Bölgeye, 57 bin 833 battaniye ulaştırılırken, 17 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenen vatandaşlara dağıtıldı.

Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında 3 milyon 459 bin 759 lirası oluşturulan banka hesaplarına ve 12 milyon 874 bin 890 lirası SMS yoluyla olmak üzere toplam 16 milyon 334 bin 649 lira yardım toplandı.

Elazığ ve Malatya’da incelenen 2 bin 945 binadan 87’si yıkıldı. Bunlardan 1287’sinin ağır hasar aldığı, 56’sının orta ve 876’sının az hasarlı olduğu belirlendi.

Acil olarak 12 binanın yıkılması gerektiği, 627 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi.

Bölgeye, AFAD koordinasyonunda toplam 23 bin 507 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 2 bin 354 ısıtıcı, 6 bin 436 gıda kolisi sevk edildi.

(BRT/AA)