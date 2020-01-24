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Elazığ’da büyük deprem…

24 Ocak 2020 Cuma 22:47
Elazığ’da büyük deprem…

Türkiye’de Elazığ Sivrice'de saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir."

Kandilli'den Elazığ depremi açıklaması

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 20.55’te merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ'daki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

NTV canlı yayınına katılan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kent genelinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Malatya Valisi Aydın Baruş da "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı." belirtti.

Son Güncelleme: 24.01.2020 23:27
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