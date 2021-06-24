‘Elektrik, son 5 ayda yüzde 25 zamlandı’

Ocak ayında 298 lira olan megavatsaat (MWh) başına spot elektrik fiyatı ortalaması Haziran ayının ilk üç haftası itibariyle yüzde 25’lik artışla 382 liraya yükseldi.

Dünya’dan Mehmet Kara'nın haberine göre, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi EPİAŞ tarafından işletilen Gün Öncesi Piyasası’nda (GÖP) oluşan ve sektörde referans fiyat olarak kullanılan piyasa takas fiyatı (PTF) son dönemde hızlı bir yükseliş gösterdi.

Nisan ayına kadar yaklaşık 290-310 lira aralığında oluşan spot elektrik fiyatı 20 Haziran 2021 Pazar günü için 362.19 lira olmuştu. 21 Haziran Pazartesi için 419.78 liraya yükselen PTF, 22 Haziran Salı günü için 421.94 liraya, 23 Haziran 2021 için 452.41 liraya, 24 Haziran 2021 için ise 481 liraya yükseldi.

Aylık ortalamada 4’te 1’lik artış, Enerji Günlüğü’nün, EPİAŞ verilerinden yaptığı hesaplamaya göre Ocak ayında 298 TL seviyesinde belirlenen megavatsaat başına spot elektrik fiyatları ortalaması, Şubat ayında 287 TL’ye geriledikten sonra tekrar yükselişe geçti.

MWh başına günlük spot elektrik fiyatları aylık ortalaması Mart ayında 311 TL’ye, Nisan’da 312 TL’ye, Mayıs’da 361 TL’ye, Haziran ayı ilk 24 gününde ise 382 TL’ye yükseldi.