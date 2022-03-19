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Elif Çakal'ın arkadaşları için istenen ceza belli oldu

İstanbul Sultangazi'de arkadaşlarıyla dışarı çıktıktan sonra uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Çakal'ın arkadaşları olan 4 şüpheli hakkında 'ihmalle adam öldürmek' suçlamasıyla ikişer yıldan altışar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

19 Mart 2022 Cumartesi 10:43
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Elif Çakal'ın arkadaşları için istenen ceza belli oldu
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Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde, arkadaşları için istenen ceza belli oldu.

Soruşturmada tespit edilen görüntülerde Elif Çakal'ı ölümünden önce döven şüphelilerden Senem T. (17) ile Tuana Y. (15) İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi,  şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) ise 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı öğrenildi. 

Eski bir maden ocağında cesedi bulunan Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada, olay günü arkadaşları tarafından dövüldüğünü gösteren cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı.

Elif iki kız arkadaşı tarafından dövülürken bir erkek arkadaşının da  olayı kameraya çektiği belirlenmişti. 

ELİF'İ SUÇLADILAR

Şüpheliler ifadelerinde, kavgayı Elif Çakal'ın küfür ederek kavgayı başlattığını ileri sürdü.

Kavgayı ayırdıktan sonra Elif'in uçuruma doğru yürümeye başladığını söyleyen şüpheliler, yaklaşık 2 metre aşağıda olan kısma atladığını, tutunduğu taşı bırakmasın diye ikna etmeye çalıştıklarını iddia etti.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Çakal'ın arkadaşları olan 4 şüpheli hakkında 'ihmalle adam öldürmek' suçlamasıyla ikişer yıldan altışar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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