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Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde ifadeler ortaya çıktı

Sultangazi'de maden ocaklarında cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı. Video görüntülerinde Çakal'ı dövdüğü görülen arkadaşları ifadelerinde olayın nasıl yaşandığını anlattı. Senem T'nin ifadesinde Çakal'ı dövmelerini, "Kendine getirmek istedim. Sevgilisi Onur'dan bahsetmeye başladı. Onun için öleceğini söyledi" iddiasıyla izah etmeye çalıştı.

02 Temmuz 2021 Cuma 09:20
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Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde ifadeler ortaya çıktı

İstanbul Sultangazi'deki Elif Çakal'ın şüpheli ölümünde Senem T'nin tutuklandığı belirtildi. 

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

Senem T. (17) ve T.Y. (15) bugün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Senem T. tutuklanırken T.Y. ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

G.K. (22) ve U.B. (21) 'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tutuklanan Senem T. ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan T.Y.'nin  ifadeleri ortaya çıktı.

"AİLEM ELİF'LE GÖRÜŞMEMİ İSTEMİYORDU"

Soruşturma kapsamında tutuklanan Senem T. hakimlik sorgusunda, Elif Çakal'ın Tuana Y. ile kavga etmek istediğini söyledi.

Senem T., "Olay günü ben Elif'in bizim yanımıza gelmesini istemedim. Çünkü her geldiğinde 'Canım sıkkın' diyerek alkol almak istiyordu. Elif'in psikolojik sorunları vardı. Ailesinden baskı görüyordu. Benim ailem Elif ile görüşmemi istemiyordu. Elif benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi" dedi.

Elif'le daha önce birçok kez kavga ettiğini belirten Senem, "Hatta bir keresinde polisler de müdahil oldular. Olay günü ormanlık alana gittik ben 3, 4 bardak viski içtim. Elif daha sonra 'Cebeci köyüne gidelim fotoğraf çekiliriz' dedi. Arabadayken Tuana'nın telefonu Elif'in elindeydi. Daha sonra arabadan inince Elif Tuana'nın telefonunu yere attı. Ben de kendisine bağırdım" dedi.

"SEVGİLİSİ İÇİN ÖLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Senem T. "Elif bana ve Tuana'ya ağır küfürler etti. Ufuk telefonu ile bizim videomuzu çekmeye başladı. Bu videoyu Elif kendine gelsin, halini görsün diye çekmek istedi. Elif önce Tuana'ya saldırdı. Ben de aralarına girdim. Daha sonra ben Elif'e vurmaya başladım. Kendine getirmek istedim. Sevgilisi Onur'dan bahsetmeye başladı. Onun için öleceğini söyledi" diye konuştu.

Elif'in bir anda kendini uçurumdan aşağı bıraktığını anlatan Senem, "Aşağıda bulunan taşa tutunmayı başardı. Ben elimi uzatmaya çalıştım ancak Gürkan beni düşmeyeyim diye çekti. Bu esnada yardım edilmesi için bağırmaya başladı ancak, Elif aşağıya düştü. Suçlamaları kabul etmiyorum, serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

Şüpheli Tuana Y. duruşmadaki savunmasında olay günü Senem T.'nin kendisini arayıp çağırdığını anlattı.Tuana Y. sözlerine şöyle devam etti: 

"Elif'in bir süredir görüştüğü Onur isimli bir erkek arkadaşı vardı. Ben bu şahsı zaman zaman mahallede görüyordum ancak hiç tanışmadım. Bu şahıs uzun bir süre önce instagram hesabı üzerinden takip isteği göndermişti. Ben de kabul ettim. Elif olay günü bana bu durumu kabullenemediğini ve bana kızdığını söylemişti.  Senem, gezmek için Ufuk B. isimli arkadaşını aradı. Ben Ufuk'la daha önce bir kez görüşmüş ve tanışmıştım ancak Gürkan'ı tanımıyorum. Gürkan bize 'Ne yapmak istersiniz, ne içmek istersiniz' diye sordu. Elif bunun üstüne 'Moralim çok bozuk viski içelim' dedi. Daha sonra Cebeci köyüne doğru gittik. 

"ELİF BANA SALDIRDI"

Aldığı alkolün etkisiyle Elif Çakal'ın Senem'e hakaretler ettiğini öne süren Tuana Y., "Bugünden önce Elif bana zaman zaman 'Seninle teke tek kavga edelim' diyordu. Bunun sebebini erkek arkadaşı olarak gösteriyordu. Taş ocaklarının orada Ufuk görüntü almaya başladıktan sonra Elif bana saldırdı. Ben de kendimi savunmak için onun saçlarından tuttum. Kavga bittikten sonra ben Elif'i kenara çektim. Konuşmaya başladık, sarıldık."

"BİR ANDA KENDİSİNİ AŞAĞIYA BIRAKTI"

Tuana Y. " Daha sonra Elif bir anda sinir krizi geçirdi. Saçlarını yolmaya başladı. Ölmek istiyorum diyerek uçurumun kenarına koştu.Bir anda kendisini aşağıya bıraktı. Ancak baktığımızda bir taştan tutunduğunu gördüm. Hemen yardım için seslendi ancak bu esnada tutunduğu taş kaydı ve aşağı düştü. Erkekler korktukları için kaçtılar. Ben ve Senem kaçmadık" dedi.

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