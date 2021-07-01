Elif Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tespit edilen yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden bir kaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü ortaya çıktı.

Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Elif'in annesi Hacer Çakal, kızının arkadaşlarını suçlayarak "Onlar yaptılar. Benim çocuğumu uçurumdan aşağı ittiler. İntihar edecek bir çocuk değildi" demişti.