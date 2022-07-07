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Elini yıkamak isterken sulama kanalına düşerek boğuldu

Osmaniye'de 18 yaşındaki genç, elini yıkamak isterken, sulama kanalına düşüp boğularak can verdi.

07 Temmuz 2022 Perşembe 10:19
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Elini yıkamak isterken sulama kanalına düşerek boğuldu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akraba ziyaretine gelen Batuhan Önerge (18), elini yıkamak isterken DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Akıntıyla sürüklenen ve 3 kilometre uzaklıkta köylüler tarafından sudan çıkarılan Önerge, hayatını kaybetti.  

İlçedeki Hardallık Köyü'ne akraba ziyaretine gelen Batuhan Önerge, burada kuzenleri ile gezerken saat 17.30 sıralarında elini yıkamak için DSİ'ye ait sulama kanalının yanına geldi.

Ayağı kayınca suya düşen Önerge, akıntıya kapıldı.

Gencin yardım çığlıklarını duyarak suya giren köylüler, Önerge'yi suya girdiği yerden 3 kilometre uzaklıkta kanaldan çıkardı. 

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Savcının incelemesinin ardından Batuhan Önerge'nin cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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