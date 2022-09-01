Elmada üretici-market farkı 8 katı aştı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayı üretici ve market fiyatları ile girdi fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ağustosta üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 719,5 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, bu ürünü yüzde 316 ile marulun, yüzde 240 ile kuru üzümün, yüzde 230 ile limonun takip ettiğini bildirdi.



Bayraktar, üreticide 2 lira olan elmanın markette 16 lira 39 kuruşa, 2 lira 34 kuruş olan marulun 9 lira 73 kuruşa, 14 lira 50 kuruş olan kuru üzümün 49 lira 30 kuruşa, 6 lira 50 kuruş olan limonun 21 lira 45 kuruşa satıldığı bilgisini verdi.



Ağustosta markette 36 ürünün 18'inde fiyat artışı, 17’sinde fiyat azalışı görüldüğünü aktaran Bayraktar, bir ürünün fiyatının değişmediğini, markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 29,8 ile yeşil soğan olduğunu kaydetti. Bayraktar, yeşil soğandaki fiyat artışını yüzde 18,1 ile Antep fıstığı, yüzde 17 ile ıspanak, yüzde 13,7 ile marulun takip ettiğine dikkati çekti.

EN ÇOK DOMATESİN FİYATI AZALDI



Markette fiyatı en fazla azalan ürünün yüzde 46,7 ile domates olduğunu ifade eden Bayraktar, bu üründeki fiyat düşüşünü yüzde 24,4 ile sivri biber, yüzde 16 ile patlıcan, yüzde 13,8 ile tavuk eti, yüzde 11,5 ile kuru kayısının izlediğini belirtti.



Bayraktar, üreticide sivri biberdeki fiyat düşüşünün de 55,2'yi, limonda 51,9'u, domateste yüzde 51'i bulduğunu kaydetti.