Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepkiler büyüyor: Bakanlık devrede

Resmederek anlattıkları cinsel istismar iddiasında anne ve üvey babaya tahliye

Antalya'da cinsel istismara uğrayan iki kardeş için sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapılarak sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki gösteriliyor.

6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişlerdi.

OLAY



Olay geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı.



6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.



Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı.



Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.

Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bıraklıldı.



Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Merve A. ve Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu.

Bakanlıın açıklamasında her iki çocuğun da psiklojik destek aldığı belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur:



06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.



Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.



05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.



05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.



21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.



Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.



Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."

KULÜPLER TEPKİ GÖSTERDİ

Elmalı davasındaki karara spor kulüpleri de kayıtsız kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla karara tepki gösterdi.