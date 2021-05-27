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Emekli amirallerden Montrö bildirisi: 83 ismin ifadesinin alınmasına başlandı

103 amirale darbe bildirisi soruşturmasında bildiriye imza atan 83 ismin ifadesinin alınmasına başlandı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 09:47
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Emekli amirallerden Montrö bildirisi: 83 ismin ifadesinin alınmasına başlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; 03.04.2021 tarihinde yazılı ve görsel basında ‘103 amiralden Montrö bildirisi’ başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında;

05.04.2021 ve 16.04.2021 tarihlerinde verilen arama ve el koyma kararlarına istinaden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, bugüne kadar alınan şüpheli ifadeleri, HTS analizleri ile sonucu elde edilen deliler çerçevesinde bildirinin yayınlandığı haliyle altında imzaları olan şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında "Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan ifadelerinin alınması amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne talimat yazılmış, 27.05.2021 tarihinden itibaren şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlanmıştır" denildi.

Son Güncelleme: 27.05.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
Montrö BildirisiEmekli Amiraller
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