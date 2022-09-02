Emekli astsubay ile hemşire ormanda ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Mercimek mevkiindeki makilikte saat 14.00 sıralarında, yerde kanlar içinde biri kadın 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin tabancayla vurularak öldüğü belirlendi.

Polisin yaptığı kimlik kontrolünde, bulunan cesetlerin Söke’de huzurevinde hemşire olarak görev yapan Hamide S. (49) ile emekli Astsubay Hasan T.'ye (65) ait olduğu belirlendi.



Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedenleri Didim Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Polis, Hamide S.'nin Hasan T.'yi öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar ettiği üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.