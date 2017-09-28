Emine Erdoğan: "Sezaryen oranlarını düşürmeliyiz"

Emine Erdoğan, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi’nde hizmete giren suda doğum ünitesinin açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Erdoğan, sezaryen oranlarının yüksek olduğunu söyledi.

'DOĞAL DOĞUMU ÜSTÜN KILAN…'

Gebelik ve doğumun, bir hastalık olarak görülmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Gereksiz yapılan her müdahale hormon salınımını olumsuz etkiler. Zaten doğal doğumu üstün kılan bu hormonların salgılanmasıdır. Hiçbir ilaç ve müdahaleye maruz kalmayan bir anne, bebeğini tüm doğal hormonların etkisi altında doğurarak, doğar doğmaz bebeği ile güçlü bir bağ kurabilecektir” diye konuştu.

'NORMAL DOĞUMU TEHLİKELİ BİR OLAYMIŞ GİBİ GÖSTEREN HABERLER YAPILIYOR'

Sezaryen oranlarının düşürülmesi için 'seferberlik' başlatılması gerektiğini öne süren Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Sezaryen oranlarını düşürmek için kamu ve özel hastanelerde seferberlik başlatmalıyız. Medyamız bu konuya daha çok yer vermeli, anne adaylarını bilgilendirmeli. Ne yazık ki son günlerde medyada, birtakım yayınlara rastlıyorum. Normal doğumu tehlikeli bir olaymış gibi gösteren, doktorların hastaları normal doğuma zorladıklarını ifade eden haberler yapılıyor. Yaşamın her anı kendi içinde riskler barındırır ama bunun karşılığı asla sezaryene teşvik olmamalıdır.”