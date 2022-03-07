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Emine Şenlikoğlu’ndan tepki çeken Atatürk ve İsmet İnönü sözleri

İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu’nun Atatürk ve İsmet İnönü hakkındaki sözleri büyük tepki çekti. Şenlikoğlu bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada “Atatürk ve İnönü MEB'i 100 yıllığına ABD'ye verdi, süre 2023'te doluyor” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin yer aldığı görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Şenlikoğlu’nun akılalmaz iddialarına tepki yağdı.

07 Mart 2022 Pazartesi 11:47
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Emine Şenlikoğlu’ndan tepki çeken Atatürk ve İsmet İnönü sözleri
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Emine Şenlikoğlu’nun yerel Edessa TV’de geçen Aralık ayında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu, "Atatürk ve İnönü’nün milli eğitimimizi ABD’ye teslim ettiği anlaşma 2023’te doluyor" şeklinde tepki çeken bir iddiada bulundu.

Şenlikoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, milli eğitimi 100 yıllık anlaşmayla ABD'ye verdiğini, anlaşmanın 2023'te biteceğini ileri sürdü.

Şenlikoğlu, "Milli Eğitim'de Amerika'nın pençeleri var. İstenilen dersler istenildiği gibi verilemiyor. 2023'te tamamlanıyor Atatürk'le İnönü'nün milli eğitimimizi Amerika'ya teslim ettiği anlaşma. 2023'te iktidara deist, ateist diye yoğun bir çalışma var. Bazıları uykuda, ama fırtına gibiler de var" diye konuştu.

‘İFTİRA VE YALAN YETER ARTIK’

Şenlikoğlu’nun sözlerine sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki göstererek ‘Atatürk ve İnönü hakkında her gün yapılan iftira, yalan ve hakaretler artık canımıza tak etti. Yeter artık!’ şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

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