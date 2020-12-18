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Eminönü'nde metrelerce uzayan Milli Piyango bileti kuyruğu

Yılbaşı çekilişine günler kalan bilet almak isteyenler Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

18 Aralık 2020 Cuma 22:32
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Eminönü'nde metrelerce uzayan Milli Piyango bileti kuyruğu

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, heyecan yaşanıyor. 'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor. Çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı. Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşlar her yıl şansını denediğini söylerken, bazıları borçları için bazıları ise çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bilet aldığını kaydetti. 

"1 SAAT KUYRUKTA BEKLEDİKTEN SONRA BİLET ALABİLDİM"

Bilet alabilmek için 20 dakika kuyrukta beklediğini söyleyen Gürsel Aydemir, "Kuyruğun ucu gözükmüyor. Arkadayım daha ama beklemeye devam edeceğim" dedi. 1 saat bekledikten sonra 4 çeyrek bilet aldığını belirten Yusuf Hataylı, "Hayırlısı artık diyelim. Hepsi çeyrek. Bir kısmını köye göndermeyi düşünüyorum. Ailem orada. Bir kısmını da kendim için aldım.Çıkarsa İstanbul'u terk etmeyi düşünüyorum. Şu yoğunluk ve hastalıktan kurtulmak için" diye konuştu.

"İNŞALLAH PARAYA DA YAKLAŞMIŞIZDIR"

Ali Arslan da dakikalarca kuyrukta bekledikten sonra umudunun yüksek olduğunu söyledi. Arslan, "Hemen hemen 45 dakika oldu bekliyorum. Yaklaştık bakalım. İnşallah paraya da yaklaşmışızdır. Umutlar yüksek. Geçen sene aldık olmadı. Bakalım bu sene olacak inşallah. Bu sene çıkana kadar çekilecek olması da hızlandırdı tabi. Bu kuyruğun bir sebebi de o"  dedi.

DHA

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