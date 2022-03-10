Künye
Kıbrıs 13
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Hem kaçak çıktı hem de ortalığı karıştırdı
Hem kaçak çıktı hem de...
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!

Ender rastlanıyor!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı, 800 TL'den satılıyor. Ender rastlanan bu balık ağlara takılmasının ardından tezgahlarda yerini aldı.

10 Mart 2022 Perşembe 15:10
81 Okunma
Ender rastlanıyor!
banner108

Ordu açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve 'Akdeniz balığı' olarak bilinen, ilginç renk ve görünümlü 4 kiloluk kırlangıç balığı ilgi odağı olurken, fiyatı ile de şaşırtıyor. Tezgahta kilosu 200 liradan satılan 4 kilo ağırlığındaki kırlangıç balığı, 800 liraya alıcısını bekliyor.

Fatsalı balıkçı Uğur Aygün, Karadeniz açıklarında artık kırlangıç balığının nadiren göründüğünü belirterek, “Son günlerde denizde adeta balık çıkmıyor. Hava şartları nedeniyle denize açılamayan kayıklar nedeniyle tezgahlarımızda balık çeşidi bulundurmakta zorlanıyoruz. Ordu açıklarında Fatsalı balıkçılarımızın ağına kırlangıç balığı takıldı ve bizlerde bu duruma çok sevindik. Ender rastlanan bu balık ağlara takılmasının ardından tezgahımızda yerini aldı. Balığımızın ağırlığı 4 kilo ve kilosunu 200 TL’den satıyoruz. Soran çok ama kilosu pahalı olduğu için vatandaşlar biraz uzak kaçıyor. Kırlangıç balığı yerelde 'uçar balığı' olarak tanınır. Bu tür balıkların nesli artık tükendi. Bu kiloda uzun yıllar sonra yakalanması bizi de şaşırttı. Uçar balığı lezzetiyle ve rengarenk güzelliğiyle de ünlüdür" dedi. (İHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: Görüşmeden mucize beklenmemeli
Çavuşoğlu: Görüşmeden mucize beklenmemeli
Dünyanın gözü Türkiye'de... İlk açıklama geldi
Dünyanın gözü Türkiye'de... İlk açıklama geldi
Hakkını helal etmeyince camiden çıkarıldı
Hakkını helal etmeyince camiden çıkarıldı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim