Künye
Kıbrıs 21
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı
YENİ GELİŞME! 11 kilo uyuşturucuyla...
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!
Fuhuşa teşvikten cezaevine gönderildiler!

Engelli rampasının korkulukları çalındı

İstanbul Maltepe D-100 Karayolu'ndaki üst geçidin engelli rampasının korkulukları kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:39
87 Okunma
Engelli rampasının korkulukları çalındı

İstanbul'da bir engelli rampasının korkulukları çalındı.

Olay, dün sabah saatlerinde D-100 Karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe Üst Geçidi'nde meydana geldi. İddialara göre, üst geçidin Kadıköy istikametindeki kullanılmayan engelli rampasının korkulukları hırsızların hedefi oldu.

Daha önce korkulukları sökerek çalanları gören vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Sabah saatlerinde de Alkan İncir, ağabeyi ile işe giderken üst geçitteki korkulukları söken bir şüpheliyi gördü.

İncir, polis ekiplerini arayarak hırsızlık ihbarında bulunurken, ağabeyi de şüpheliyi cep telefonu kamerası ile görüntülemeye başladı.

EL SALLADIKTAN SONRA KOŞARAK KAÇTI

Kendisinin görüntülendiğini fark eden şüphelinin rahat hareketleri dikkat çekti. Şüpheli kendisini görüntüleyen vatandaşa el salladıktan sonra koşarak kaçmaya başladı.

Şüpheli ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Mezarlık istikametine kaçan şüpheli, bir süre sonra gözden kayboldu. 

Şüpheli ile kovalamaca yaşayan Alkan İncir, "Sabah işe gitmek için üst geçide çıktığımda korkulukları sökmeye çalışıyordu. Daha önce de komple kıra kıra geldiler. En son buradaki parçayı kırarken gördüm. 'Ne yapıyorsun' diye seslendim. El sallamaya başladı. Polisi aradığımızda koşarak kaçmaya başladı. Ağabeyim ile kovaladık ama yakalayamadık" dedi.

Bir buçuk aydır buradaki bütün demirleri söküp götürdüklerini belirten İncir, "Polisi de aradık. Vidalarını gevşetip elleriyle kanırtıp kırıyorlar. Hurdacılar nasıl alıyorlar anlamıyorum" diye konuştu.

"ÇALDIKLARINI SATIYORLAR"

Daha önce de hırsızları gördüğünü söyleyen Sinan Sarıoğlu "Ramazan ayında aracımla buradan geçerken 2-3 kişinin demirlerini kırdığını gördüm. Polis ve zabıtayı aradım. Hala devam ediyor hırsızlık. Hepsi takılıydı demirlerin, hiçbir şey bırakmadılar. Çaldıklarını satıyorlar hurdacılara" diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı
Kimyasal gübre fabrikasında gaz sızıntısı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Türkiye'de 1534 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1534 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim