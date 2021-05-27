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Engellilerin aşılanması başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına yeni bir grubun daha eklendiğini duyurdu. Koca, bugünden itibaren tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasının başladığını duyurdu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:58
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Engellilerin aşılanması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecine yeni bir grubun daha eklendiğini duyurdu.

Bakan Koca, bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasının başladığını duyurdu. "Bu güce güvenin" mesajıyla aşının önemine vurgu yaptı.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Haziran'da 50 yaş üzeri vatandaşların aşılama programına dahil edeceğini duyurmuştu. Bugün de engellilerin aşı takvimine eklediğini açıkladı.

Vatandaşlara, vaka sayılarını önemli ölçüde düşüren kısıtlamalara ve tedbirlere gösterdikleri uyum için teşekkür eden Koca, "Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz" demişti.

270 milyon doz aşı anlaşması

"Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk" diyen Koca, aşı takviminin yaz aylarında hızlı bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Yerli aşıda sona doğru

Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayının biri insan deneylerinin son safhası Faz-3 aşamasına geldi. En kısa sürede bu aşı adayında Faz-3 çalışmalarına başlanacak.

Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili yeni planlarla bu yaz salgının yıkıcı etkisinin kırılacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaAşı Programı
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