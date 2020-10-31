Enkaz altından 100 kişi kurtarıldı

TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili son bilgileri paylaştı. Kurum, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 804 kişinin yaralandığını ve deprem anından şu ana kadar 100 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.

Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

25 canımızı kardeşimizi yitirdik. 804 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Deprem sonrasında 4 ve üzeri 35 artçı deprem meydana geldi. Toplamda 484 artçı sarsıntı yaşandı.

8 binada çalışmalar sürüyor

Daha çok Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka'da fazla hissedildi. Ekiplerimiz çalışıyor. Sahada fiilen 5 bin personel arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. 17 binada yıkım gerçekleşmişti. Şu an 8'inde faaliyet devam ediyor. Kurtarma faaliyetlerini yaparken çalışanlarımızın da can güvenliği için binalarımızı anlık takip ediyoruz. Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz. Ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz binaların tespitine müteakip girilmesi gerekmektedir.

"Şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık"

Konutları inceleyeceğiz, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.