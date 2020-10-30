Enkazdan 3 kişi canlı çıkarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bornova'da 7 katlı binanın enkazından 3 kişi canlı çıkarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bornova'da 7 katlı binanın enkazından 3 kişi canlı çıkarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından Bornova'da 7 katlı binanın enkazından 3 kişi canlı çıkarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.