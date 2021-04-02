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"EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür"

TC Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıldönümünü kutlamaya devam etmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

02 Nisan 2021 Cuma 20:28
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"EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür"

EOKA’nın Kuruluşunun 66. Yıldönümü Hk.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 66. Yıldönümünü anma törenleriyle kutladığı EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür.

Bu örgütün Ada’daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963-1974 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların acısı hafızalardadır.

Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıldönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır.

Türkiye, KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edecektir.

Son Güncelleme: 02.04.2021 20:47
Anahtar Kelimeler:
EOKATC Dışişleri
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