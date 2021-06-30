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Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun istismar edilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" dedi.

30 Haziran 2021 Çarşamba 09:54
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Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.06.2021 16:38
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