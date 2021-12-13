Erbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 bütçe görüşmelerinde TBMM’de söz aldı

MHP Kütahya Milletvekili sayın Ahmet Erbaş konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"SAYIN BAŞKAN, DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
2022 YILI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİ HAKKINDA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ GRUBU ADINA SÖZ ALMIŞ BULUNUYORUM.
GAZİ MECLİSİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM.
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
TURİZM, PARTİ VE SİYASET AYRIMI YAPMAKSIZIN ÖNCELİKLİ ULUSAL POLİTİKALAR ARASINDA YER ALMALIDIR.
KÜLTÜR VE TURİZM VARLIKLARIMIZ, EKONOMİK GÜCÜMÜZÜN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ OLMASININ YANI SIRA, ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI ARENADAKİ EN ÖNEMLİ İMAJ VE MARKA DEĞERİDİR.
SON 2 YILDA DÜNYAYI SARAN COVİD-19 SALGINININ EN ÇOK TURİZMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİĞİ ORTADADIR.
KAYIPLARI EN AZA İNDİRMEK İÇİN, ÜLKEMİZDE UYGULANMAYA BAŞLAYAN “GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASYON PROGRAMI” SAYESİNDE ALINAN TEDBİRLER SALGINDAN DAHA AZ ETKİLENMEMİZİ SAĞLADI.
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
BU SEKTÖRLE İÇ İÇE DOĞRUDAN ETKİLENEN EN AZ 100 SEKTÖR VAR,
ULAŞIMI VAR,
İNŞAATI VAR,
GIDASI VAR,
TEKSTİLİ VAR,
TEKNİK MALZEMELERİ VAR,
İSTİHDAMA KATKISI VAR.
KAYITDIŞININ EN AZ OLDUĞU SEKTÖRLERDEN BİRİDİR.
CARİ AÇIĞIMIZIN %27SİNİ TEK BAŞINA KAPATIYOR.
YALNIZCA YURTİÇİ PİYASADA ÜRETİLEN GAZLI İÇECEKLERİN %24Ü TURİSTİK TESİSLERDE SATILIYOR.
KESİLEN BÜYÜK BAŞ HAYVANLARIN %16SI TURİZMDE KULLANILIYOR.
HEPİMİZ GÖRDÜK Kİ,
İHRACAT REKORLARI KIRMAMIZA,
BÜYÜME REKORLARI KIRMAMIZA RAĞMEN TURİZM OLMAYINCA CARİ AÇIĞI KAPATAMADIK,
GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILAYI ARTIRAMADIK.
GERÇEK ŞUDUR Kİ,
BU SEKTÖRE BORCUMUZ VAR !!
YALNIZ TURİZMİ MÜSAADE EDELİM SADECE TURİZM BAKANLIĞI YÖNETSİN.
MESELA HASTANELERE SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN BAŞKA BİR BAKANLIK MÜDAHALE EDEBİLİR Mİ?
TURİZMDE HESAP VEREN DE HESAP SORAN DA TURİZM BAKANLIĞI OLMALIDIR.
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
TURİZM KALKINMA PLANLARINDA YER ALAN FAKAT BİR TÜRLÜ HAYATA GEÇMEYEN KONULAR ŞİMDİ TEK TEK HAYATA GEÇMEYE BAŞLAMIŞTIR.
ŞANSLIYIZ, ÇÜNKÜ SEKTÖRÜ BİLEN VE İÇİNDE OLAN BİR BAKANIMIZ VAR.
RAKİP ÜLKELERİN TURİZM BAKANLARINA BAKACAK OLURSAK
İSPANYA’DA EKONOMİST,
YUNANİSTAN’DA YAZILIM MÜHENDİSİ,
İTALYA’DA SİYASET BİLİMCİDİR.
İYİ YAPILAN İŞLERİ KİM YAPARSA YAPSIN TAKDİR ETMEK GEREKİYOR.
PANDEMİDE 25 MİLYON TURİST // 20 MİLYAR DOLAR OLAN HEDEFİMİZ,
BUNCA ZORLUĞA RAĞMEN
BU YIL 28 MİLYON TURİST // 22 MİLYAR DOLAR OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.
80 MİLYON TURİST // 100 MİLYAR DOLARI DA YAKINDA GÖRECEĞİZ İNŞALLAH
AMA ÖNCELİĞİMİZ KALİTELİ TURİST OLMALI,
EGE VE AKDENİZ ÇANAĞINDAN BİNLERCE YAT GEÇİYOR.
MARİNALARI ÇOĞALTMALIYIZ.
YILLARCA BÜROKRATİK HANTALLIKLARDA BOĞULAN,
İKİ RESİM İLE TÜRKİYE’Yİ TANITMAYA ÇALIŞAN DÜZENDEN,
TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI SAYESİNDE KURTULMAMIZ DA AYRICA TAKDİR EDİLMESİ GEREKEN BİR KONUDUR.
UÇAK SEFERİ BİLE OLMAYAN 140’DAN FAZLA ÜLKEDE FUARA KATILMANIN VEYA X BİR ÜLKEDE KİMSENİN OKUMADIĞI DERGİLERE VERİLEN REKLAMLARIN ÇARE OLMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.
YAŞADIĞIMIZ DİJİTAL ÇAĞDA HAZIRLANAN REKLAMLAR 1.5 MİLYARDAN FAZLA İZLENME İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN EN BÜYÜK REKLAM RAKAMLARI OLMUŞTUR.
TÜRK EGESİ REKLAMLARINDAN ÇOK MEMNUNUZ, BU SAHA YUNANİSTAN’A TERK EDİLMEMELİDİR.
AYNI REKLAMLARIN DOĞU AKDENİZ VE KIBRIS İÇİN OLANINI DA SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ.
AYRICA TURİZM AJANSIMIZ, REKLAMLARINA, KİŞİ BAŞI HARCAMANIN 10 BİN DOLARI BULDUĞU SAĞLIK VE KAPLICA TURİZMİNİ DE EKLEMELİDİR.
BU ARADA YABANCI TURİST İÇİN HERŞEY DAHİL SİSTEMDEN VE PLAJLARDAKİ ÇİRKİN İSKELE ENFLASYONUNDAN VAZGEÇMEMİZ GEREKİYOR.
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDA KURULAN “TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI”NDAN MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ OLARAK BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ.
BİR SONRAKİ TOPLANTIDA TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NIN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ DE DAVET ETMESİ VE ÜYE ÜLKELERİN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ EN KISA ZAMANDA TANIMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR.
BU BİRLİKTELİĞİN ARAMIZDAKİ TİCARET HACİMLERİNİ DE ARTIRACAĞI AŞİKARDIR.
BU ARTIŞTAN TURİZM DE MUTLAKA PAYINI ALMALIDIR.
BU ÜLKELERE UÇAK SEFERLERİNİ ARTIRMALIYIZ.
BU BAĞLAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN “KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI FİLM FESTİVALİ” DE ÇOK ANLAMLIDIR.
SAYIN BAŞKAN
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
İLK MİLLİ ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ VE KAZILARIN MİLLİLEŞMESİ ÇOK ÖENMLİ KARARLARDIR.
OLUŞTURULACAK “DİJİTAL ARKEOLOJİ ARŞİVİ” DE TARİHİ MİRASLARIN GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİ BİR ÇALIŞMADIR.
TAKDİRLE KARŞILADIĞIMIZ BİR DİĞER KONU İSE,
1800’LÜ YILLARIN BAŞINDAN İTİBAREN ÜLKEMİZDEN PEK ÇOK TARİHİ ESER KAÇIRILMIŞTIR.
BUNLARIN 4967’Sİ GERİ GETİRİLMİŞTİR.
BU ESERLER, MİLLİ SERVETLERİMİZDİR, TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
TÜM PAYDAŞLARI İLE İNSANIN İNSANA HİZMET ETTİĞİ BU SEKTÖRDE,
YATIRIMI İNSANA YAPMANIN ÖNEMİ ORTADADIR.
SADECE 4 YILLIK FAKÜLTELERİN TURİZME VE PAYDAŞLARINA ÇARE BULAMADIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR.
BU NEDENLE ANADOLU TURİZM TEKNİK LİSELERİNİ ÇOĞALTMALIYIZ.
SAYIN BAŞKAN,
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
EKONOMİDE İLK 10’DA BİR MARKAMIZ YOK AMA DÜNYA TURİZMİNDE İLK 10’DA BİR MARKAMIZ VAR.
O DA İSTANBUL !
GELEN TURİST SAYISINDA
BANGOKLA, PARİSLE, LONDRAYLA YARIŞMAKTAYIZ.
DÜNYADA 2 KITAYI BİRLEŞTİREN BAŞKA BİR ŞEHİR YOK.
GALATA KULESİ TÜM ZAMANLARIN ZİYARET REKORUNU KIRMIŞ,
KIZ KULESİ RESTERASYONU BİTTİĞİNDE,
BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ VE BUNA BENZER YAPILAN VE YAPILACAK OLAN FESTİVALLER,
KISA ZAMANDA MUHTEŞEM BİR ESER OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
İSTANBUL’UN DEĞERİNE DEĞER KATACAK, 13 MİLYON ZİYARETÇİYİ EN AZ 25 MİLYON YAPACAK ÖNEMLİ ÇALIŞMALARDIR.
DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ,
AMACIMIZ TURİZMİ 12 AYA YAYMAK VE ÇEŞİTLENDİRMEK OLMALIDIR.
BUNU YAPARKEN ANTALYA’DA DAĞA TAŞA MUZ SERASI İÇİN VERDİĞİMİZ TEŞVİKLERİN BİR KISMINI DA TURİZMCİYE VE TURİZM ÇALIŞANLARINA DESTEK OLARAK VEREBİLİRİZ.
SEKTÖRÜN KREDİ LİMİTLERİ DOLDU,
LİMİTLERİNİ ARTIRMALIYIZ,
KGF FONU DESTEKLİ,
ÖZEL TEŞVİKLİ,
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLER AÇMALIYIZ.
MUTLAKA ENERJİ DESTEĞİ VERMELİYİZ.
SGK PRİMLERİ İLE İLGİLİ DESTEK PAKETLERİ HAZIRLAMALIYIZ.
SEYAHAT ACENTALARINA TANITIM VE PAZARLAMA TEŞVİKLERİ VERMELİYİZ.
KENTLERİN TURİZİM POTANSİYELLERİNİ ARTTIRMALIYIZ
DAHA ÖNCE YİNE BU KÜRSÜDEN DEFALARCA DENİZ KUM GÜNEŞ ÜÇGENİNDEN BAĞIMSIZ BİR TURİZİM ANLAYIŞINA SAHİP OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİM.
ÖRNEĞİN, ÇANAKKALE SAVAŞI BATIKLARININ DALIŞ TURİZMİNE AÇILMASI ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMADIR.
SAYIN BAŞKAN, DEĞERLİ MİLLETVEKİLLERİ, MİLLETVEKİLİ OLARAK KÜTAHYA’NIN TURİZM POTANSİYELİNİ DE BURADA DAHA ÖNCE PEK ÇOK KEZ İFADE ETTİM.
1071 ANADOLUNUN TAPUSUNU ALDIĞIMIZ TARİHTİR.
1922 YILINDA VATANIMIZI ELİMİZDEN ALMAK İSTEYEN 7 DÜVELE, DÜŞMANA DUR DEDİĞİMİZ, DEFOL GİT DEDİĞİMİZ YERİN ADI DA DUMLUPINAR’DIR. KÜTAHYA’DIR.
2022 YILI BÜYÜK TAARRUZ’UN 100. YILIDIR. KÜTAHYA’DA ÇOK BÜYÜK BİR TÖREN GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ.
BU ÖZEL DURUMDAN DOLAYI,
KURTULUŞ SAVAŞI’NIN 100. YILINI CUMHURBAŞKANLIĞIMIZIN HİMAYESİNDE, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIMIZ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞIMIZ VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIMIZ’IN BİRLİKTELİĞİNDE ÇOK BÜYÜK BİR ŞÖLEN HAVASINDA GERÇEKLEŞTİRELİM.
YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN BİNLERCE VATAN EVLADINI BURADA TOPLAYALIM.
CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI OLAN 2023 KUTLAMALARI TÜM DÜNYADA SES GETİRECEK ŞEKİLDE OLMALIDIR.
BUNUN PROVASINI 2022’DE KÜTAHYA’DA YAPALIM.
ŞEHİT KANLARIYLA SULANAN BU KUTLU TOPRAKLAR,
KURULUŞUNUN VE KURTULUŞUN ŞEHRİ KÜTAHYA BUNU FAZLASIYLA HAK EDİYOR.
UNUTULAN AİZONAİYE EL ATILMASI, KAZILARIN 12 AYA ÇIKARILMASI,
VE MİLLİLEŞMESİNDEN DOLAYI BAKANLIĞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ.
MEMLEKETİMİZİN HER KÖŞESİNDE SAKLI KÜLTÜRLERİMİZ VAR.
BUNLARDAN PEK ÇOĞU DA KÜTAHYA’DADIR.
ÖRNEĞİN, KADIN KAFTANLARI…
OSMANLI VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA KÜTAHYA GELİNLİK VE KAFTAN DİKİM MERKEZİYMİŞ.
HATTA MEVLİDE İNÖNÜ’NÜN GELİNLİĞİNİ KÜTAHYA’DA DİKMİŞLER.
BİZ KÜTAHYA’YA BİR KAFTAN MÜZESİ İSTİYORUZ.
AYRICA LEBLEBİNİN BAŞKENTİ OLARAK KABUL ETTİĞİMİZ TAVŞANLI‘YA DA BİR LEBLEBİ MÜZESİ İSTİYORUZ.,
VE İNŞAŞATI DA UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN ARKEOLOJİ MÜZEMİZ BİR AN ÖNCE TAMAMLANIP KÜLTÜR TURİZMİN HİZMETİNE SUNULMALIDIR.
YİNE ÇOK ÖNEM VERDİĞİM BİR KONU
YAVAŞ YAVAŞ NESİLLERİ TÜKENEN
SİHİRLİ ELLER, YAŞAYAN USTALAR
KİMDİR BUNLAR?
KALAYCI,
YORGANCI,
KEÇECİ,
KUNDURA USTALARI,
AHŞAP USTALARI
VE BÖYLE GİDERSE MAALESEF
ÇİNİ USTALARI…
SON YAŞAYAN USTALARIMIZDA KAYBEDERSEK,
BU DEĞELER UNUTULURSA,
BİZDEN SONRAKİ KUŞAKLAR BU ÖNEMLİ KÜLTÜR VARLIKLARIMIZI SADECE SİYAH-BEYAZ FOTOĞRAFLARDA GÖRECEKLER.
SEÇMELİ DERS OLARAK BU ZANAATLARI GEREKİRSE MÜFREDATA EKLEYELİM.
USTALARIMIZI ORALARDA DEĞERLENDİRELİM.
ÇIRAKLIĞA TEŞVİKLER VERELİM.
ÇÜNKÜ BU VARLIKLAR KIYMETİMİZDİR.
NESİLLERE AKTARABİLECEĞİMİZ NADİDE DEĞERLERİMİZDİR.
KÜLTÜRÜMÜZDÜR.
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İFADE ETTİĞİ GİBİ,
MİLLETİMİZİN DEHASININ GELİŞMESİ VE BU SAYEDE LÂYIK OLDUĞU UYGARLIK DÜZEYİNE ULAŞMASI,
HİÇ KUŞKUSUZ Kİ MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZÜ YÜCELTMEKLE MÜMKÜNDÜR.
BU DUYGU VE DÜŞÜNCELERLE SÖZLERİME SON VERİRKEN
HEPİNİZİ KÜTAHYA’YA TARİHİ VE TURİZMİ YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM.
GAZİ MECLİSİ VE YÜCE HEYETİNİZİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM."