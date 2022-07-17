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Erden Kıral hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Erden Kıral 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

17 Temmuz 2022 Pazar 20:47
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Erden Kıral hayatını kaybetti
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Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Erden Kıral hayatını kaybetti.

Erden Kıral geçen hafta Antalya'da fenalaşarak hastaneye kaldırılmış; beyin kanaması teşhisiyle tedaviye alınmıştı.

Yoğun bakımda tutulan Kıral'dan bugün acı haber geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı da Kıral'ın vefatı üzerine bir başsağlı mesajı paylaştı.

1942 doğumlu Erden Kıral yönetmen olarak Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi unutulmaz filmlere imza attı.

Bu filmleriyle birçok ödül kazanan Kıral, 1984 yılından beri Berlin Sanat Akademisi üyesiydi.

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