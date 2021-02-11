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Erdoğan 2. doz aşıyı yaptırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

11 Şubat 2021 Perşembe 14:43
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Erdoğan 2. doz aşıyı yaptırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

Erdoğan, "Ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" paylaşımını yaptı.

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