Erdoğan 2. doz aşıyı yaptırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.

Erdoğan, "Ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" paylaşımını yaptı.