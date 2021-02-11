Erdoğan 2. doz aşıyı yaptırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.
Erdoğan, "Ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" paylaşımını yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı.
Erdoğan, "Ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" paylaşımını yaptı.