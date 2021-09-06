Erdoğan: 2020 yılında, yüzde 1,8’lik bir büyüme kaydettik

Toplantıda ele alınan konulara dair açıklamalarda bulunan T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz sene dünya, her türlü ekonomik ve sosyal düzenin test edildiği oldukça zorlu bir dönem yaşadı. Pek çok ülke mevcut imkânları çerçevesinde krizin etkilerini azaltmak için görülmemiş ölçülerde genişleyici politikalara yöneldi. Buna rağmen küresel ekonomide küçülmenin önüne geçilemedi.

“TÜRKİYE, SALGININ OLUMSUZ ETKİLERİYLE MÜCADELEDE SON DERECE BAŞARILI OLDU”

Böylesine zorlu bir dönemde Türkiye, salgının olumsuz etkileriyle mücadelede son derece başarılı oldu. Ekonomilerin derinden sarsıldığı 2020 yılında, yüzde 1,8’lik bir büyüme kaydederek, OECD ve G-20 ülkeleri arasında bu başarıyı elde edebilen birkaç ülkeden birisi olduk. Bu gelişmede, salgın tedbirlerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla uyguladığımız kararlı ve etkin politikalar ile büyümeyi destekleyici adımlar önemli rol oynadı.

Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana, iç ve dış konjonktürde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, kesintisiz büyümesini sürdürdü. Bu senenin ilk yarısında da güçlü büyüme devam etti. Yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında bir büyüme rakamına ulaştık. Bunu başararak Türkiye, dünyada İngiltere’den sonra ikinci sırada yer aldı.

Sanayi üretimi, güçlü ihracatın da desteği ile çarpıcı bir şekilde artarak, büyümenin sürükleyici gücü hâline geldi.

İkinci çeyrek performansımızda, iç talepteki güçlü görünümün yanı sıra dış talebin 6,9 puanlık katkısı da belirleyici oldu. Özellikle bu dönemde sabit sermaye yatırımlarımızın yüzde 20,3 oranında büyümesi oldukça sevindiricidir.

“İHRACATIMIZ REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDİYOR”

Bir diğer olumlu gelişme ise makine teçhizat yatırımlarımızın, 2019 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana yedi çeyrektir büyümeye devam etmesidir. Hiç kuşkusuz bu yatırımlar üretim kapasitemizi ve büyüme potansiyelimizi daha da artıracaktır.

Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici bir diğer özelliği de, yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamızdır.

İhracatımız rekorlar kırmaya devam ediyor. Ağustos itibarıyla yıllık ihracatımız 207 milyar doları aştı. Dünya ihracatından aldığımız pay da artıyor.

Salgın nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zayıflayan turizm sektörü, hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Seyahat gelirleri bu yılın Haziran itibarıyla yıllık yüzde 31 oranında artarak, cari dengenin iyileşmesine önemli katkı sağladı.

Cari işlemler açığımız, yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 7,6 milyar dolar azalarak, 13,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Uluslararası rezervlerimiz de belirgin bir şekilde artıyor. Geçen seneyi 93,3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, özellikle muhalefetin, ana muhalefetin buraya çok dikkat etmesi lazım, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır.

Salgın döneminde tüm dünyada olduğu gibi, işgücü piyasamız da olumsuz etkilendi. Ancak, işgücü piyasalarında da kısa zamanda bir toparlanmaya şahit olduk. Öyle ki, bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1,5 milyon kişiye çıkarak, salgın öncesi seviyeleri bile aşmıştır.

Ekonomimizin en önemli sorunlarından birinin enflasyon olduğunu biliyoruz. İnşallah bu meselenin de üstesinden geleceğiz.”