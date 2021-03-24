Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Partimizin 7. Olağan Büyük Kongresi'ni başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. MKYK ve Merkez disiplin kuruluna, demokrasi hakem kuruluna, asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

"Cumhur İttifakı bir masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır"

AK Parti olarak yeni bir heyecanla daha büyük bir aşkla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şunu unutmayın 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içerisinde olanlar yollarına devam etsinler. Ama Cumhur İttifakı'nın onların tanımına girecek hiçbir yanı yoktur.

"Hizmet yolculuğumuzu bundan sonra daha kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceğiz"

19 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz ülkemize ve milletimize hizmet yolculuğumuzu bundan sonra daha kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak devam ettireceğiz. Kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberliği için bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiğimizi tekrar ortaya koyacağız. Bugüne kadar ekonomiden demokrasiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda hayata geçirdiğimiz icraatlarla ülkemizi şaha kaldırdık.

Meydanlarda ve kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlardan olmadık. Kavline sadık, ahdine bağlı bir kadro olarak yeni ve sivil bir anayasa başta olmak üzere milletimize olan vaadlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız. En büyük güven kaynağımız desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizdir. Yolumuz uzun görevimiz zor mesuliyetimiz ağırdır. Sözlerimi şu güzel dua ile tamamlamak istiyorum.