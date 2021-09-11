Erdoğan: 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"İnsanlığıın en kadim medeniylerine ev sahipliği yapmış Anadolu'yu bize çok görenler milletimizi kazıyıp atmak için çok uğraştı. Son iki asırdır dünyanın en şiddetli saldırılarıyla karşı karşıyayız.

Dünya teknoloji devrimini yaşarken biz tüm mücadelemizi iç çekişmelere harcadık.. Büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık.

Dünya yeni dönemim eşiğinde. Türkiye bu defa treni kaçırmayacak. Trenin en önünde hak ettiği yeri alacak. Bu defa Türkiye geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve altyapı üzerinde geleceğini inşaya odaklanmış durumda.

Türkiye hedeflerine kilitlenmiş vaziyette. Bu tabloyu tersine çevirmek için uğraşanlar yok değil ama başaramadılar. Savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye kendi markalarını yaratmaya başlattı.

Şu anda Diyarbakır'da vatandaşlarım gecenin geç saatlerine kadar rahatlıkla dolaşıyorbundan sonraki süreç daha da huzurlu olacak.

Milletimize 10 yıl önce sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerine, maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz.

Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz.

Biz vizyon dedikçe; yatırım, istihdam dedikçe birileri de hiçbir temeli olmayan ifadeler kuruyor. Söylenenler hiçbir temeli olmayan cümleler.

Ekonomideki tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanmayı takip ediyoruz. Büyüme, ihracat istihdam rakamları ortada.

Türkiye siyasi ve ekonomik olarak arzı ettiğimiz seviyelere gelmeden bölgemizde krizlerin sona ermesi mümkün görünmüyor.

Türkiye şu anda dünyanın müstesna bir ülkesi olarak kabul ediliyor. Önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu için Amerika'da olacağız. BM'nin karşısındaki Türk Evi binasını bitirdik, onun da açılışını yapacağız.