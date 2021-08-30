Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alkollü koca dehşeti!
Alkollü koca dehşeti!
”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin”
”Cebindeki bütün parayı bize vereceksin”
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Evinden uyuşturucu ve silah çıktı
Lefkoşa'da olaylı gece!
Lefkoşa'da olaylı gece!
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı
İbrahim Takımcılar yeniden mahkeme huzuruna...

Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti

30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:19
70 Okunma
Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan30 Ağustos zaferinin 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana bina girişinde gerçekleştirilen törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tebriklerini Erdoğan'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti

''MÜLTECİ ÇOCUK'' TABLOSU DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul ettiği salonda "Mülteci Çocuk" tablosu yer aldı. Kutlamalar çerçevesinde yabancı misyon şefleri ve devlet erkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'a tebriklerini sundu.

TEBRİKLERİ, TABLONUN ÖNÜNDE KABUL ETTİ

Erdoğan, tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen "Mülteci Çocuk" temalı tablonun önünde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos tebriklerini ''Mülteci Çocuk'' tablosu önünde kabul etti

DÜNYA İNSANİ ZİRVESİ'NİN SEMBOLLERİNDEN BİRİ OLMUŞTU

'Mülteci Çocuk' temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedildi. İstanbul Kongre Merkezi'nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katıldığı zirvenin sembollerinden olan tablo, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlandı. Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesi'nde sergilenmesinin ardından, zirvenin kapanış seremonisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar önemli mesajlar verdi
Akar önemli mesajlar verdi
Erdoğan'ın yaptığı konuşmada Kıbrıs vurgusu dikkat çekti
Erdoğan'ın yaptığı konuşmada Kıbrıs vurgusu dikkat çekti
13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu
13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim