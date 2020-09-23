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Erdoğan AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yöntemiyle görüştü. 40 dakika süren görüşmenin ana gündem maddesi Doğu Akdeniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 18:42
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Erdoğan AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meseleler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istenmesinin bulunduğuna işaret etti.

Sorunların çözümü için başından beri diyalogdan yana olan Türkiye’nin Yunanistan’la istikşafi görüşmelere hazır olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasiye tanınan fırsatın Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı’nın yenilenmesi, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti.

Göçmenler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Yunanistan ile Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’nın (Frontex) geri itme uygulamalarıyla yaptığı ihlallerin üzerine gitmesi gerektiğini belirtti. 

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