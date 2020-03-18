Erdoğan açıklamalarda bulundu

Türkiye'nin gündemi küresel çapta tehlike haline gelen coronavirüs salgını. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Çankaya Köşkü'nde coronavirüs toplantısı yapıldı. Toplantıda yeni önlemler alınması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yapıyor:

İŞTE ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

İnsanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar ve doğal felaketler çok ciddi can kayıplarına yol açmıştır.

İstanbul nüfusunun yarısına yakının salgın hastalık neticesinde hayatını kaybettiği salgın hastalıklar tarihte yerini almıştır.

Yakın zamanda dünyamız 2002 yılında SARS ve 2012 yılında MERS adı verilen salgın hastalılarla, Kuş gribi, domuz gribi ve zika virüsü gibi hastalıklarla mücadele etmiştir.

Önüne geçilmediği taktirde salgın hastalıkların kitlesel ölümlere yol açma ihtimali vardır.

Son aylarda hep birlikte şahit olduğumuz gelişmeleri hep birlikte izliyoruz.

Bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini kestirmek zordur fakat artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyoruz.

Türkiye, bu fotoğrafı kendi için avantajlı bir yerde durdurarak bunu lehine çevirmelidir.

Batı ülkeleri kamu hizmetlerini özel sektöre sevk ederek, aslında başından savarak halklarını yalnız bırakmıştır.

Avrupa ülkeleri hastaneleri yeniden kamulaştırmaya başladı.

İnsan hakları savunucusu ülkeler de ölen ölür kalan sağlar bizimdir mantığıyla hareket ediyor.

Bu belirsizliği göz önünde önünde bulundurarak geleceğimizi bu şekilde inşa edeceğiz.

2053 ve 2071 vizyonlarımızı artırarak hep birlikte çalışacağız

Dünyanın yöneldiği istikamete önceden yönelmiş bir ülke olarak 21. asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz.

Covid-19 virüsü Çin'de görülmesinin ardından Ocak ayının sonu itibariyle Amerika, Tayland ve Japonya'da görüldü. Dünya sağlık örgütü Ocak ayının sonunda acil durum ilan etti. Şubat ayında Çin'de ölümler hızla artarken bir çok ülkeden yeni vaka haberleri geldi.

Yolcu gemilerinden sınır kapılarına ve ulaştırma araçlarına kadar ciddi önlemler alınmaya başladı.

Covid 19, SARS salgınının ölümlerini geride bıraktı.

Salgının dünya çapındaki faturası giderek ağırlaştı.

Virüs salgını hızla ülkelere yayılıyor. Güney Asya'dan Kuzey Avrupa'ya kadar geniş bir alana yayıldı.

İran ve İtalya'daki ölümler dikkat çekici şekilde artması sonrası Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü salgın hastalık olarak ilan etti. Bir çok ülke sınır kapılarını kapatmaya ve uçuşları durdurmaya başladı.

Bugün itibariyle dünyada covid 19 hastalığı teşhis edilen kişi sayısı 200 bine, ölenlerin sayısı ise 8 bine yaklaştı

Her ülke covid 19 tehdidine karşı farklı tedbirlerle mücadele ediyor.

Kimi ülkeler ağır önlemler alırken, kimi ülkeler ise hastalığı serbest bırakmış durumdadır

Türkiye gelişmeleri yakından izleyip, tedbirlerini alarak bu günlere gelmiştir. Henüz daha yolun başında 6 Ocak'ta kontrol merkezi oluşturarak konunun yakın takipçisi olduk

Tüm süreçleri yakından takip ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Bir çok ülkeden gelen yolcuları ülkemize girişte taramadan geçirmeye başladık.

Zaman içerisinde hastalığın görüldüğü tüm ülkelerden uçuşları durdurduk. Sınır komşumuz olan ülkelerle sınırlarımızı kapattık

10 Mart'ta ülkemizde ilk kez 1 kişide covid 19 pozitif çıktığı açıklandı.. Kendilerine buradan rahmet diliyorum.

Okulların tatil edilmesi, uzaktan eğitim, kamu çalışanlarının evden çalışması, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması gibi önlemleri aldık.

Haziran ayında yapılacak LGS ve üniversite sınavı tatil süresine göre düzenlenecek ve sınavların süresi uzatılabilir. Bugün 20 bin öğretmenimizin atamasını yaptığımızın müjdesini veriyorum.

Almanya, fransa ve İspanya dahil 9 Avrupa ülkesinden uçuşları durdurduk. birçok personele 12 gün idari izin verdik

Kreşleri tatil ettik, kışlalardaki askerlerin çarşı izinlerini durdurduk. Acil olmayan duruşmaları ve adli işlemlerin ertelenmesinin yolunu açtık Kültür sanat faaliyetlerini Nisan sonuna kadar erteledik

İhracatçılarımızın alınan önlemlerden ertelenmemesi için gümrük kapılarından her türlü tedbiri aldık.

İhracatçıların güzergâhlarını farklı yönlere değiştirdik.

İtalya'ya yapılan ro ro seferlerini insan teması olmadan gerçekleştirecek şekilde düzenledik

İnsanlara fahiş fiyatlara satış yapanlara gerekli cezaları uyguladık.

14 Mart'ta umreden dönen 10 bin 300 vatandaşımızı karantinaya aldık.

Eğlence yerleri, müze ve kütüphanelerin faaliyetlerini durdurduk

Diyanet İşleri Başkanımız Namazların toplu olarak kılınmayacağını duyurdu

Yaşları nedeniyle, en yüksek risk grubunda bulunan cami cemaatini korumak için bu adımı attık.

Tüm kalabalık ortamları kapattı ve toplu faaliyetleri erteledik

Covid 19 testlerinin yapıldığı laboratuvar sayısını 4'ten 19'a çıkardık

Dün itibariyle covid 19 teşhisi konulan kişi sayısı 98'e çıkarken, maalesef 1 vatandaşımızı da kaybettik

Elbette bu süreçte virüs ülkemize gelmekte niye geç kaldı diye dizini dövenler ve yalan haber yayanlar da ortaya çıktı.

Nasıl tüm sıkıntıları def ettiysek bunları da halkımızın desteğiyle def ettik

Türkiye'nin en büyük gücü, birliği, beraberliği ve kardeşliğidir

Bu süreçte tökezlemek ve yıkılmak bir kenara dim dik ayakta atlatacağız

Biz önce insan diyen bir medeniyetin 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir kültürün mensuplarıyız

Bu tür hastalıklar pek çok insanın virüse maruz kalması ve farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırmasıyla yayılıyor

Sağlıklı insanlar hastalığı rahatça atlatırken, herhangi bir hastalığı olan kişiler ağır hastalık geçiriyor.

Henüz bu hastalığın aşısı bulunamadı. Covid 19 hastalığından en iyi korunma yöntemi alınacak kişisel tedbirlerdir.

Kimse, özensizliği sebebiyle tüm toplumunun sağlığını riske atamaz

Türkiye'deki tedbirler salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır

Evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz fakat tüm tedbirlere uymalıyız

İnsanlarla olan mesafemize dikkat etmeliyiz

Bilim insanları covid 19'a karşı olan en büyük tedbirin hijyen olduğunu belirtmektedir.

Sevgisini dokunarak göstermeyi seven bir milletiz ama bu süreçte sevgimizi yüreğimizle göstermekle ve dilimizle söylemekle yetinelim

Covid 19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak tutmak, virüse maruz kalmışsak ta insanlarla tüm iletişimimizi kesmek şarttır

Milletimin her bir ferdinden ricam covid 19 tehdidi geçene kadar evlerinden çıkmamalıdır. Kontrol altında tutamayacağımız her bir temas bizi virüs taşıyıcısı haline getirebilir.

Kendimize bir şey olmasa bile sevdiklerimize bu virüsü bulaştırıp zarar verebiliriz.

Toplu ulaşım araçları ve kapalı mekanlar başta olmak üzere insanların yakın mesafede bulundukları her yer virüsün yayılma alanlarıdır

Tayyip Erdoğan, toplantı sırasında koltuk aralıklarına önem vermeyen bir kişiyi de sert şekilde uyardı.

Vakit yapabileceğimiz her şeyi evimizden yapma ve dış dünyayla bağlantıyı kesme vaktidir. Vakit sokakta gezme vakti değildir. Mecburiyeti olmayan hiç bir vatandaşımız tehdit ortadan kalkmadan evden çıkmamalıdır. Evinize girer girmez kimseyle temas etmeden sabunla ellerinizi ve yüzünüzü yıkanyınız.

Çocuklarımız evlerinde dışarıya çıkmadan derslerine çalışarak vakitlerini geçirmelidir. Yaşlılarımız sadece dışarıya çıkmamakla kalmayıp. Dışarıya çıkan aile fertleriyle mesafelerini de korumalıdır.

Avrupa ülkelerinin yaşlıları gözden çıkaran tutumlarını asla kabul etmiyoruz. Bizim kültürümüzde yaşlıları el üstünde tutmak en önemli yerdedir.

Bilim Kurulumuzun önerisiyle önce İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtacağız. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak devlet olarak bizim görevimizdir

Kamu bankalarımız 76 yaş üzeri emeklilerimizin maaş ödemelerini isterlerse evlerinde yapacaktır.

Huzur evlerindeki doktor sayısını artırarak yaşlılarımızın sağlık durumunu kontrol altında tutacağız.

Vatandaşlarımızdan hayati olmayan sağlık durumlarına, aile hekimleriyle çözüm bulmalarını öneriyorum

Salgın durumlarında hastaneler virüs bulaşma ihtimali en yüksek olan yerlerdendir

Coronavirüsü semptomları gösteren kişiler paniğe kapılmadan gerekli birimlere ulaşmalıdır.

Sabırla görev yapan tüm sağlık birimlerimize minnetimi iletiyorum

Tanı kiti konusunda çok iyi bir üretimimiz var. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya liderleriyle yaptığım görüşmelerde yapabileceğimiz katkılarla ilgili görüşme yaptık.

Biz de tüm ülkelerin tecrübelerinden faydalanacağız.

THY, dünyanın çeşitli ülkelerindeki vatandaşlarımızın ailelerine ulaştırılması ve kargo taşımacılığı konusunda gerekli gayreti gösteriyor ve bu konuda THY'ye gerekli desteği vereceğiz.

Virüs salgınının ilk ortaya çıktığı günden beridir gerekli tedbirleri alarak ülkemizin bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık yapmaya devam edeceğiz.

Aldığımız tedbirler nedeniyle çevremizdeki ülkelerin aksine ülkemizde covid 19'uın etkisi korkutucu boyutlara ulaşmamıştır.

Bakanlarımız, iş dünyası temsilcilerimiz ve tüm kurum temsilcilerimizin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu sürecin ülke ekonomisine etkisini en aza indirmek amacıyla önemli tedbirler aldık

Ekonomi yönetimimiz ve ilgili bakanlarımız ve tüm iş dünyasının talepleri ve öngörülerini bir araya getirerek hazırlığımzıı yaptık ve bir yol haritası belirledik

Son yıllarda ekonomimizi hedef alan saldırılara karşı gerekli önlemlerimizi almıştık ve yeni önlemler de alıyoruz

Tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız.

Hindistan borsasının yüzde 18, Japonya'nın yüzde 20, ABD'nin yüzde 21 değer kaybettiği 28 Şubat 16 Mart tarihlerinde bizim kaybımız yüzde 17'de kaldı.

Ekonomimiz için koruma kalkanı olacak bir paketi devreye koyacağız

Merkez Bankamız ihracatçımız için çok önemli uygulamalar başlattı. Haziran ayına kadar faiz ödemeleri Ekim'den Aralığa kadar ertelendi

İhracatçımız bu süreçteki belirsizliği rahat bir şekilde atlatabilecek

En büyük önceliğimiz üretim ve istihdamın sekteye uğramamasıdır

Finans kuruluşlarından bu ortamda istihdamın korunması ve ekonominin büyümesi için kredi şartlarının iyileştirilmesi için adımlar bekliyoruz.

Gelir kaybı yaşayanların kredi borçlarıyla ilgili, öteleme ve yapılandırma talepleri geri çevrilmemelidir

Toplamda 100 milyar liralık kaynak setini devreye koyuyoruz

Ekomik istikrar kalkanı adını verdiğimiz paketi devreye koyduk

Firmaların SGK primleri 6 ay ertelenecek

KDV oranlarını düşürüyoruz

Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi ödemelerini asgari 3 ay erteleme sağlayacağız

İhracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz

Bu dönemde işleri olumsuz etkilenen esnafın halk banka olan borçlarının taksit ödemelerini 3 ay erteleyeceğiz, faiz uygulamayacağız

Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi verilmesini sağlayacağız

Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz

Kısa çalışma ödeneğini devreye alacağız

Faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere ekstra bir gelir sağlayacağız

En düşük emekli maaşını bin 500 TL'ye yükseltiyoruz

Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardım için 2 milyar TL'lik ek kaynak yaratıyoruz

Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için periyodik takip programını devreye koyuyoruz

Alınan kararların milletimize hayırlı olmasını diliyoruz

Hiçbir virüsün Türkiye'den Türk milletinden, kardeşliğimizden, aldığımız ve alacağımız önlemlerden daha büyük olmadığını belirterek hepinize hayırlı günler diliyorum

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