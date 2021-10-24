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"Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "CHP kafası diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde aday olamaz, erken seçim olmazsa.' Bazı arkadaşlarımız da diyor ki 'Olsun, birkaç gün erken seçim yaparız'. Alakası yok arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan, bal gibi aday olur ve bugünkü anket sonuçlarına ve sokağın sesine baktığımız zaman yeniden Cumhurbaşkanı olur. Ben size bunu hukuki açıdan ispat edebilirim." dedi.

24 Ekim 2021 Pazar 21:55
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"Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Haziran 2023'te seçime gidiyoruz. Erken seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan. Ondan da şüphe yok." dedi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi, Avni Akyol KYK Konferans Salonu'nda toplandı.

"KİRLİ SİYASET YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ali İhsan Yavuz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "makama" değil "davaya" bağlı olduklarını söyledi.

Makamlar olmasa da emek vermeyi ve alın teri dökmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Yavuz, "AK Parti'yi tam manasıyla parti yapan içindeki o değişim beklentisini iyi yapmasıdır. Bizler makamlara bağlı değiliz. Makamlar bizim için birer hizmet aracı olabilir. Bizler siyaseti böyle yapmaya çalışırken birileri çok kirli siyaset yapmaya çalışıyor, yalanın siyasetini, siyaset sanıyor." diye konuştu.
IMF'nin büyüme rakamlarını revize etiğini aktaran Yavuz, "Küresel ekonominin büyüme oranı yüzde 6’dan 5,9’a düşürüldü. Amerika’nın büyüme oranını yüzde 7’den 6 ‘ya düşürdü. Almanya’nın büyüme oranını yüzde 3,6’dan yüzde 3,1'e düşürdü ama bizi 5,8'den 9 oranına doğru revize etti. Bizim büyüme oranımız daha da fazla olacak." ifadelerini kullandı.

"BAL GİBİ ADAY OLUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden seçileceğine inandığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"CHP kafası diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde aday olamaz, erken seçim olmazsa.' Bazı arkadaşlarımız da diyor ki 'Olsun, birkaç gün erken seçim yaparız'. Alakası yok arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan, bal gibi aday olur ve bugünkü anket sonuçlarına ve sokağın sesine baktığımız zaman yeniden Cumhurbaşkanı olur. Ben size bunu hukuki açıdan ispat edebilirim. Merak etmeyin, zerre şüphe yok. Fakat bu tartışmayı yapacağız, unutmayın. Haziran 2023'te seçime gidiyoruz. Erken seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan. Ondan da şüphe yok." (AA)

Son Güncelleme: 24.10.2021 23:50
Anahtar Kelimeler:
AK PartiRecep Tayyip ErdoğanAli İhsan Yavuz
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