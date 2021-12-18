Erdoğan: Afrika'yla 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin karşılama törenine katıldı.

Törenin ardından Erdoğan, zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Erdoğan buradaki konuşmasında şunları kaydetti:

Türkiye, Afirka kıtasındaki özgürlük hareketlerini güçlü bir şekilde desteklemiştir. Afrika'ya yönelik oryantalist bakış açılarını daima reddettik.Türkiye-Afrika ilişkilerini 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik.

Müşterek geçmişimize rağmen gerek ülkemizin gerekse kıtanını içinde bulunduğu şartlar sebebiyle ilişkilerimizde bir dönem adeta fetret devri yaşadığımız gerçektir. Ancak Türkiye Afrika'ya ve Afrika haklarına asla sırtını dönmemiştir.

Bir tarafta Afrikalı kardeşlerimizle kucaklaşırken bir yandan da ilişkilerimizi kazan-kazan yöntemiyle daima ileriye taşıdık.

"BU SENEKİ TİCARETİMİZ 30 MİLYAR DOLARI YAKALADI"

İki kez düzenlediğimiz Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleriyle, verdiğimiz önemi açıkça ortaya koyduk.

Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. Bu senenin ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı.Türk firmaları yaklaşık 25 bin Afrikalı kardeşimize istihdam sağlıyor.

Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık.

Türkiye burslarımızdan yararlanan Afrikalı öğrencilerimizin sayısı 14 milyonu aştı. Onların başarılarından gurur duyuyoruz.

Corona virüs salgının yol açtığı sıkıntıların da aşılmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde sefer sayısının da artacağına inanıyorum.

"15 MİLYON DOZ AŞIYI PAYLAŞMAYI PLANLIYORUZ"

Corona virüs salgını döneminde de Afrikalı dostlarımızı yalnız bırakmadık. Gelişmiş ülkelerin tamamen içine kapandığı bu zor günlerde biz tıbbi yardımlarda ikinci sıraya yerleştik. Covid-19 aşısına erşimide yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız. Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına Covid-19 aşısı tatbik edilebilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.

Yerli ve milli aşımız Turkovac için acil kullanım onayına başvurduk, süreç tamamlanınca insanlığın hizmetine sunacağız.

Dünya beşten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı dostlarımız için de yürütüyoruz. Afrika'nın Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum. Biz bu mücadeleyi vermekte kararlıyız.

Afrika ülkelerinin ülkemizdeki temsilcilik sayılarının yükseltilmesi için de teşviklerimiz devam edecek. Afrika kültürünün, ülkemizde daha iyi anlaşılması için farklı projeleri devreye alacağız. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülke olarak Afrikalı kardeşlerimizin karşılaştığı güvenlik sınamalarını gayet iyi biliyoruz. Bizim nazarımızda FETÖ ve PKK ile masum Afrikalıların canına kast eden örgütlerin hiçbir farkı yoktur.

11-13 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak olan İkinci Antalya Diplomasi Formu'nda sizlerle de bir araya gelmeyi temenni ediyorum.