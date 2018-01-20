Erdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'daki AK Parti olağan il kongresinde konuşuyor.
Erdoğan'ın salona geçmeden önce dışarıdaki kalabalığa yönelik konuşmasından satır başları şöyle:
- Bu yolculuğumuzda hep şunu söyledik. Bir olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Partimizi 16 yıl önce kurduğumuzda neredeydik şimdi neredeyiz.
- Artık Türkiye dünyadaki en büyük ülkeler sıralamasında 17. sırada. Avrupa'da 6. sırada. Hedefimiz 2023'te ilk 10'a girmek.
- 2017'nin 3. çeyreğinde Türkiye dünyada büyüme sıralamasında yüzde 11 ile 1 numara oldu. İnşallah bu hızla devam edeceğiz. Bu Rabia'ye sahip çıktığımız sürece bizi kimse yıkamayacak. Rabiamız da ne vardı? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.
'SENİN KİLON BUNU KALDIRMAZ'
- Rabiamızı anlamayanlar var. Bak (CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu anlıyor mu? O PKK'lı teröristlerle işbirliği yapsın. O darbe gecesi kaçarak Bakırköy belediyesine sığınan birisi. Biz F-16'lar üzerimizden geçerken orada halkımızla milletimizle beraber ne yapacağımızın planlarını yaptık, oradan onun talimatlarını verdik. O ise televizyondan izliyordu. Utanmadan 'Tankların karşısına ben çıkarım' diyor. Geç o işi. Senin kilon bunu kaldırmaz. İşte İstanbul'a getirdiğin il başkanınla kim olduğun ortaya çıktı.
Erdoğan'ın salondaki konuşmasından önemli başlıklar da şöyle:
- Bugün şehit vereceğim tehdidiyle başımıza geleceklere razı geleceğimizi düşünenler varsa onların yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Ülkemizi dışarıdan kuşatma heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu coğrafya 1000 yıldır vatanamızdır. Kadim geçmişimiz bize her türlü ihaneti öğretti.
'BU GİRİŞİMLERİMİZ TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIYOR DİYE ÜSTE ÇIKIYORLAR'
- Suriye'de terör örgütünün adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Yok sınır muhafızlarıymış, yok SDG imiş, yok iç güvenlik oluşumuymuş. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Bu örgütün adı PKK'dir, YPG'dir.
- Amerika'nın da Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya, Suriye'de iş tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar. Bunu yaparken de sürekli kendileriyle tenakuza düşüyorlar. Biri diyor ki ‘Ordu kuracağız', öteki ‘Bizim asla böyle bir amacımız yok', bir başkası da ‘Sınır muhafızları oluşturacağız' diye bir laf ediyor. Daha bunun mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor ortaya. Bunların birbirlerinden haberi yok ya da birinin söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor.
- Üstelik bu girişimlerimiz Türkiye'yi hedef almıyor diye bir de üste çıkıyorlar. Ne olursa olsun bizim için önemli değil. Biz sahada ne oluyor ona bakıyoruz. Geldik ve geliyoruz.
'AFRİN'İ MÜNBİÇ TAKİP EDECEK'
- Afrin operasyonu sahada fiilen başladı. Bunu Münbiç takip edecek. Ardından da kademe kademe Irak sınırına kadar bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Bizim Suriye'nin geleceğiyle ve demokratik talepleri ile menfi düşüncemiz yok.