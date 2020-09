Erdoğan : “Ahlaksız haritaları, belgeleri yırtıp atacağız”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz mücadelesine değinen Erdoğan, "Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya diplomasinin diliyle ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Göztepe'de hizmete açtığımız bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle anıyoruz. Salgın döneminde çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik"

SAĞLIK SİSTEMİMİZ DİMDİK AYAKTADIR

Virüsün yayılmasını önlemek için maalesef bilim kesin bir çare üretememiştir. Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır.

VATANDAŞLARA KORONAVİRÜS UYARISI

Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor. Mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Maskesiz dolaşmayalım diyoruz. Aksi halde sonu ölüme varacak tehdidin kapısını açmış oluruz.

SİNSİ SALDIRILARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Dünyada uzun süredir hakim olan siyasi ve ekonomik statüko tüm yönleriyle çatırdamaktadır. Geçmişte siyasi istikrarsızlıklar, toplumsal huzursuzluklar, iç ve dış nice sinsi saldırılar sebebiyle vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye'nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceğiz.

DARBE VE SİYASİ ENTRİKA SENARYOLARINI BİRER BİRER YIRTIP ÇÖPE ATACAĞIZ

Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe ve siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Maruz kaldığımız her saldırı, karşılaştığımız her kriz, Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayisinde, temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor.

TÜRKİYE AHLAKSIZ HARİTALARI VE BELGELERİ YIRTIP ATACAK SİYASİ, EKONOMİK VE ASKERİ GÜCE SAHİP

Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini korumak suretiyle güçlendirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeyi sürdüreceğiz. Devletimizin her alanda hedeflerimize ve hayallerimize uygun güce kavuşması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Maruz kaldığımız her saldırı, karşılaştığımız her kriz, Türkiye'nin üretimde, ticarette, teknolojide, ihracatta, savunma sanayisinde, temel hizmet alanlarında geldiği yerin manasını daha iyi anlatıyor. Hamdolsun artık kendine güvenen, potansiyelini bilen, karşısındakilerin gerçek gücünü ve hareket alanını gören, arkasındaki desteği fiili neticelere dönüştürebilen bir Türkiye var. Türkiye'nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar.