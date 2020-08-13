Erdoğan, “Akdeniz’de gerginliği artıran Rum ve Yunan zihniyetidir”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceğini bildirdi. Görüşmelerin ana gündem maddesinin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler olması bekleniyor.

Erdoğan, CHP’nin Doğu Akdeniz’de Yunan ağzı ile konuştuğunu belirten Erdoğan, “Akdeniz’de gerginliği artıran Türkiye değil, Rum ve Yunan zihniyetidir” dedi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yanlış adımlar attığını vurgulayan Erdoğan, “Kimse kendini dev aynasında görmemeli” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’deki ruhsatları Resmi Gazete’de yayımlayarak, Türkiye ve dünya ile paylaştıklarını işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis’in faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

Doğu Akdeniz’de çözümün yolunun diyalog ve müzakere olduğunu söyleyen Erdoğan, “Biz gereksiz macera peşinde değiliz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin haklarına saygı göstermesini beklediklerini de sözlerine ekledi.