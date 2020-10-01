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Erdoğan: "Akdeniz’deki anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözülmesi önceliğimiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik potansiyelin paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözülmesi öncelikli tercihimizdir" dedi.

01 Ekim 2020 Perşembe 16:24
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Erdoğan: "Akdeniz’deki anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözülmesi önceliğimiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclisin 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda, milletvekillerine hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde kardeşlerimize samimi destek veren Meclisimiz, milletimizle birlikte tüm dostlarımızın da umut kaynağı olduğunu göstermiştir" dedi.

"Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor.

Ermenistan yönetimini, her şeyi bir kenara bırakıp ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak.

Bu haydut devlete (Ermenistan) destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum."

“AKDENİZ’DEKİ POTANSİYELİN PAYLAŞIMIYLA İLGİLİ ANLAŞMAZLIKLARIN HAKKANİYET TEMELİNDE ÇÖZÜLMESİ ÖNCELİĞİMİZ”

Erdoğan, "Akdeniz’deki siyasi ve ekonomik potansiyelin paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözülmesi öncelikli tercihimizdir" dedi.

"Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür" diyen Erdoğan, "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği’nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur. Tam tersine, Birliğin müdahil olduğu her kriz, yeni boyutlar kazanarak büyümüştür." şeklinde konuştu.

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