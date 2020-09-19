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Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi açılış törenine video konferans ile katılıyor.

19 Eylül 2020 Cumartesi 14:30
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Erdoğan: Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi açılış törenine video konferans ile katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız. Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Bu durum İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar. 10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda halen ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var."

Son Güncelleme: 19.09.2020 14:35
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