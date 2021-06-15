Erdoğan, Azerbaycan’da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nin ardından dün akşam saatlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şuşa’daki programları öncesinde Fuzuli’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa’ya birlikte hareket ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yol boyunca bölgede yürütülen imar ve inşa çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Fuzuli’den sonra Şuşa’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa Valiliği'nde Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Resmi karşılama töreni sonrası Erdoğan, Aliyev ile görüşmelerini gerçekleştirmek için Şuşa Valiliği’ne geçti.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım belgelerin de imzalanması bekleniyor.

Erdoğan, yarın ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclis’e hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.