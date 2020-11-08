Erdoğan: Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye, Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu"

Azerbaycanlı kardeşlerimin şuşa zaferini tebrik ediyorum. 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar. Türkiye, en başından beri Azeri Türk kardeşlerinin 30 yıldır yanında oldu. İşgal altında bulunan topraklarını kurtarma mücadelelerinde kayıtsız şartsız yanında oldu.

"Kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir"

Ermenistan’ın saldırganlığıyla başlayan çatışmaların ardından adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ’ı özgürlüklerine kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci bizim de sevincimizdir. Şuşa’nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yankın olduğunun da işaretidir.