Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

"Bana meydan okuma, haddini bil"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bana meydan okuma, haddini bil. Eğer bilmezsen demek ki masayı sen tekmeledin, kaçtın. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o güvendiğin dağlara kar yağdı, hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki açıklamaları şöyle:

Kıbrıs meselesi Türk ve Kıbrıs halklarının ortak davasıdır. 1960'larda Kıbrıs Türk tarafına otonomi hakkı bile tanımayan bunlardı. Amaçları Ada'yı tek başlarına yönetmekti. Annan kendisi bana şunu söylemişti: ''Ben 4 kez bu işe giriştim, başaramadım, şimdi de başaramayabilirim.''.. Ben de kendisine dedim ki 'Türk tarafında garantör ülke olarak Türkiye'den olumsuz bir şey görmeyeceksiniz.'... 'Peki' dedi, başladı. Çalışmalar sürerken onlar kayış attı. Annan 'söz verdim, bu işi bitirmeden ayrılamayız' dedi. Referanduma gittik, Türk tarafı olarak soydaşlarımız yüzde 75 Evet dedi, Rumlar ise yüzde 65 hayır dediler. Bütün bunlara Güney Kıbrıs AB'ye alındı, Kuzey Kıbrıs alınmadı. İstikşafi toplantılar geçen hafta İstanbul'da başladı. Şimdi Miçotakis meydan okuyor. Biz seninle nasıl bir araya gelelim. Haddinizi bileceksin. Barış arayışı varsa sende bana meydan okuma, haddini bil. O zaman sen masayı tekmeledin, masadan kaçtın. Bu şekilde gitmesi halinde de biz seninle masaya oturamayız. Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz? Bir yerden destekler gelecek, buna mı güveniyorsunuz. Türkiye dimdik ayaktadır, gereğini de gerektiği zaman yapmasını bilir. Miçotakis'e bir şey daha hatırlatmak isterim. Sen bazı dağlara güveniyorsun, o dağlara kar yağdı. Hiçbirinden sana fayda gelmez ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın.