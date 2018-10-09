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Erdoğan: Başkonsolosluk ‘buradan çıktı’ demekle kendini kurtaramaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin, “Başkonsolosluk yetkilileri ‘buradan çıktı’ demekle kendini kurtaramaz.” dedi.

09 Ekim 2018 Salı 09:25
Erdoğan: Başkonsolosluk ‘buradan çıktı’ demekle kendini kurtaramaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban ortak basın toplantısında kaşıkçının kaybolması konusunu da gündeme getirdi.

Erdoğan, “İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda cereyan etmiş olması bizler için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhurbaşkanı sıfatıylada bu süreci takip etmek kovalamak bizim hem siyasi hem insani görevimizdir”dedi.

Erdoğan, “Tabi bize müracaat edildiği andan itibaren gerek emniyet teşkilatımız gerek istihbarat teşkilatımız bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığımıza verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız hemen teyakkuza geçmiş ve bununla ilgili işin hem hukuki hem adli hem idari çünkü emniyette aramasını yapıyor bütün bu çalışmalar devam ediyor.

Bu çalışmalar devam ederken hedefimiz bir an önce neticeye ulaşabilmek. Şu anda bakıyoruz tabi yazılı ve görsel medyada konuyla ilgili de çok çok farklı haberler çıkıyor. Bunlar tabi ister istemez bizi de düşündüren konular” ifadelerini de kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı ErdoğanBaşkonsoloslukSuudi Gazeteci KaşıkçıHaberTürkiye
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