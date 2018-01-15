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Erdoğan: "Bazı kıçı kirliler sınırda bize tehdit sallıyor"

Ankara Kahramankazan'da Ciner Grubu’nun Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesislerinin açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:58
Erdoğan: "Bazı kıçı kirliler sınırda bize tehdit sallıyor"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde 30.000 kişilik bir sınır gücü oluşturacağı açıklamasıyla ilgili olarak "Kıçı kirli bazıları bize sınırda bize tehdit sallıyor" dedi. Afrin ve Menbiç'e 'her an operasyon başlayabileceğini' söyleyen Erdoğan'ın "Gün doğmadan neler doğar" sözü de dikkat çekti.

Ankara Kahramankazan'da Ciner Grubu’nun Kazan Soda Elektrik Üretim AŞ tesislerinin açılışında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

  • 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin hedeflerinden biri de ekonomimizdi. Türk milleti, ekonomik saldırı karşısında da dimdik duruş sergiledi.
  • 2017 ihracatta rekor tazelediğimiz bir dönemi geride bıraktık. 157 milyar dolarlık bir ihracat rakamı ile geleceğe çok daha güçlü bakıyoruz. 

'IMF BİZDEN BORÇ İSTER HALE GELDİ'

  • 23.5 milyar dolar IMF borcu ile ülkeyi teslim aldık. 2013'te borcumuzu sıfırladık, IMF bizden borç ister hale geldi.

'SIRADAN BİR ÇADIR DEVLETİ DEĞİLİZ'

  • Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi engelleyemeyecekler. Bazıları bize bazı akıllar veriyor, "E Türkiye de artık yerini konumunu bilsin" diyor. Biz Türkiye'yiz ya, biz sıradan bir çadır devleti değiliz. Bu millet küllerinden doğmuş bir millet. Bu millet tarih yazmış bir millet. 

'OBÜSLERLE VURUYORUZ, VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

  • Kıçı kirli bazıları sınırda bize tehdit sallıyor. Türkiye'yi kendi kabuğuna çekmek istiyor. Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz, bunun başka çaresi yok. Obüslerle vuruyoruz, vurmaya da devam edeceğiz. Kendi kararımızı verdik, şu anda da operasyonlar devam ediyor. Kendi kararımızı kendimiz verdik, veriyoruz. Şu anda da operasyonlar zaten devam ediyor. Hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar 2023 hedeflerimize varmamıza mani olamayacaklar.

'İSTENMEYEN HADİSELERDEN BİZ SORUMLU OLMAYALIM'

  • Müttefikimiz dediğimiz bir ülke sınırlarımız boyunca bir terör ordusu kurmakta ısrar ediyor. Türkiye sınırı boyunca kurulacak bir terör yapılanmasının Türkiye'den başka bir hedefi olabilir mi? ABD'nin artık kelime oyunlarından vazgeçerek niyetini ifade etmelerinden memnuniyet duyarız. Eğer bir ülkenin başındaki kişi, bize terör örgütleriyle birlikte mücadele edeceğini söylüyorsa bu bizim için anlamlıdır. Aksi ortaya çıkana kadar da biz bu söze destek veririz. ABD bir terör ordusunu kurduğunu açıklamıştır, bize düşen de bu terör ordusunu doğmadan boğmaktır. Aksi takdirde istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız.

'OPERASYON HER AN BAŞLAYABİLİR'

  • 30 bin kişilik kurduğun ordu orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında da rezil olacaksın. Bizim tüm müttefiklerimize söylediğimiz şudur: "Teröristlerle aramızda durmayın." Katil sürüleri ile aramıza girmeyin. Ortaya çıkabilecek, istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üstlerindeki bayraklarınızı siz kendiniz indirin ki, biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerle birlikte olanları toprağa gömmek mecburiyetinde olmayalım. TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Harekat her an başlayabilir. Ardında da sıra diğer bölgelere gelecektir. Tek bir terörist bırakmayana kadar bu operasyonlar sürecek.

'KALLEŞLER ORDUSU'

  • Bu adamların biz cinsini iyi biliriz. Biz stratejik ortağınız isek, bize güven. Rakka'ya ordu gönderilecekse biz 2 tugay da göndeririz. 'Sizin generalleriniz yanlış anlatıyor, benim generallerim doğru anlatıyor' dedim. Biz onları çok iyi tanıyoruz. Nasıl kalleş, iki yüzlü olduğunu çok iyi tanıyoruz. Bu ordunun adı 'kalleşler ordusu'dur. İlk silah doğrultacak olan bu 30.000 kişilik teröristlerdir. İşlerine gelmediğinde onları şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlayacak olan da bu teröristlerdir.

'GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR'

  • Amerika bu vahşi canilerle kendisine gelecek kurmak istiyorsa keyfi bilir ama biz buna izin vermeyeceğiz. Biz milli bekamızı tehdit edecek bir oluşuma asla müsaade etmeyeceğiz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda oyunu bozmuşsak diğer yerlerde de ülkemize kurulan tezgahı darmadağın edeceğiz.  Gün doğmadan neler doğar, hep birlikte bakıp göreceğiz.
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