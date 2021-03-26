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Erdoğan: Biz kararımızı verdik, girdiğimiz gibi de çıkarız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin, "Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir" dedi.

26 Mart 2021 Cuma 13:31
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Erdoğan: Biz kararımızı verdik, girdiğimiz gibi de çıkarız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Bizim Çin ile aşı için yaptığımız ilk anlaşma 100 milyon fazdı. Bunun ilk etabı 50 milyon fazdı. An itibarıyla bu aşı bize ulaşmış değil. Şubat sonu bize ulaşacaktı. Kendilerine dün bunu tekrar hatırlattım. Süratle beklediğimizi söyledim. Nisan sonu itibarıyla 100 milyon anlaşmamız vardı. Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. 

"Yerli aşı ve ilaç çalışmalarımız devam ediyor"

Almanya'dan 1 milyon 400 bin aşı gelimize ulaştı. Onun da tamamı 10 milyon itibarıyla elimize ulaşacak. Bu arada Rusya ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da gelecek aşılar bizi rahatlatacak. Bu süreç içerisinde aşıyı insanımız için en tesirli kaynak olarak görüyoruz. Yerli olarak aşı çalışmalarımız devam ederken ilaç çalışmalarımız da yerli olarak devam ediyor.

Harp Okulu yönetmeliğindeki değişiklik

Muhalefetin bu tür eleştirilerine alışığız. İrticai faaliyet tabii farklı bir olay. Ama terörle irtibatlı veya iltisaklı olmak ayrı bir olay. Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemiz ve ordumuzun huzuru için yaparlar. Bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır.

İstanbul Sözleşmesi

İstanbul sözleşmesi konusunda Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir. Muhalefet bu işi bilmiyor. Biz kararımızı verdik girdik, girdiğimiz gibi de çıkarız. Biz kararımızı bildirdik böylece iş bitmiş oldu.  Kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Bu adımla da yoluna devam edecektir.

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