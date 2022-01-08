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Erdoğan: ''Biz laf değil iş üretiriz''

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılışını yaptı. ''Biz laf değil iş üretiriz'' diyen Erdoğan, dün İstanbul'da yapılan temel atma törenini hatırlatarak CHP'yi eleştirdi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 14:23
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Erdoğan: ''Biz laf değil iş üretiriz''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Tren Garı Meram İstasyonu'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini kısaltacak hızlı tren ile Karaman’a hareket etti.

Erdoğan, Karaman'da da TOKİ'nin 736 konutunun, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da yaptığı açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Konyalı için artık Ankara-İstanbul-Eskişehir'e trenle gitmek daha kolay. Bu imkanı bir adım öteye taşıyor ve Karaman'a uzatıyoruz. Konya-Karaman YHT açılışı ile yeni dönemi başlatıyoruz. Ülkemizin 10 bin 959 km olan demiryolu hattı uzunluğunu 13 bin 222 km'ye çıkarttık.

Londra'dan kalkan bir tren Avrupa ve Balkanları geçerek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmaray'ı kim yaptı? Biz laf değil iş üretiriz, iş.

Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Laf değil iş üretiriz, iş. Fakat bu Bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önceden temel atmama töreni yapıyorlardı. Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar. Bu tren Kars-Tiflis-Bakü'den Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir.

Deniz ve hava yük sıkıntıları demiryollarını ciddi alternatif olarak öne çıkarmıştır. En kritik safhaları geride bıraktık. Türkiye'ye diğer pek çok alan gibi demiryolu taşımacılığında merkez ülke haline getirmekte kararlıyız. Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz? 50 dakika. Tüm konforu ile Karamanlı kardeşim Konya'ya Konyalı kardeşim Karaman'a ulaşacak.''

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Erdoğan
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