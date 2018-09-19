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Erdoğan: Bizde kriz falan yok

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gaziler Günü Töreni'nde konuştu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:34
Erdoğan: Bizde kriz falan yok

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kimi eşlerini, kimi babalarını, kardeşlerini kaybeden vatandaşlarıma milletin evinden saygılarımı iletiyorum. Her gazimiz, her şehidimiz milletimizin ortak değeridir. Bu millet topyekün gazi bir millettir. 
Bu topraklarda boşluk yok, her tarafta şehitlerimizin gazilerimizin kanları vardır.

Biz Alparslan’la başladık, Osman Gazi ile yürüdük, Gazi Mustafa Kemal’le cumhuriyeti inşa ettik. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz
Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Bizde kriz falan yok. AVM’lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın

Bundan sonra bu ülkede dolarla avroyla şunla bunla kira yok. Bundan sonra bu ülkede Türk lirası geçerli. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Amerika değil. Burada Türk lirasının hükmü vardır. Türk lirasıyla mağazanı kiraya verirsin. Zaruretler ayrıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanBeştepe Millet Kültür Ve Kongre MerkeziGaziler Günü TöreniTürkiyeHaber
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