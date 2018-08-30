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Erdoğan: Bize böyle tehditlerle geri adım attırmak mümkün değil

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreninde konuştu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:32
Erdoğan: Bize böyle tehditlerle geri adım attırmak mümkün değil

Erdoğan, “Bin yıldır acısıyla tatlısıyla bizim olan bu coğrafyaya çok daha sıkı sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözümü için çalışıyoruz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Alt yapımız, bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir o gücü de vardır.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “NATO’da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin, kalkıp da Türkiye gibi NATO içerisinde ilk üçün içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımlarda bulunmasını hiç bir cümle ifade edemez. Gerek ekonomi yönetimimiz, gerek devletimizin diğer kurumları ihtiyaç duyulan tedbirleri alıyorlar, alıyoruz. Bize böyle tehditlerle geri adım attırmak mümkün değil. Biz, öyle bir tarihin varisleriyiz ki bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç kimse milletimizin içini karartacak, şevkini kıracak, kafasında ve gönlünde şüphe uyandıracak yollara boşu boşuna tevessül etmesin. Türkiye’nin girdiği her mücadeleden sadece ayakta değil aynı zamanda kazançlı bir şekilde çıkmasından başkaları rahatsız olabilir ama bu ülkenin hiçbir ferdi, hiçbir kuruluşu böyle bir hakka sahip değildir.” şeklinde konuştu. 

Anadolu Ajansı

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanMedya Oscarları Ödül TöreniTehditlerEkonomiTürkiyeHaber
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