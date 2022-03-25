Erdoğan Brüksel dönüşü açıkladı: Duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı' diyeceksiniz

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin önüne yakın zamanda yeni kapılar açılacağını belirterek "Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı' diyeceksiniz." diye konuştu...