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Erdoğan: Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede dolarla avroyla şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler." dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:40
Erdoğan: Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gaziler Günü Töreni'ne katıldı.

"Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bu ülkede dolarla avroyla şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler." dedi.

"Güçlenerek geleceğe yürüyoruz"

Erdoğan, ekonomide dalgalanmaya ilişkin, "Kriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İdlib'de silahsız bölge kararı

İdlib'de silahsız bölge kararını değerlendiren Erdoğan, "Dedik ki 'İdlib'de artık kan dökülmesin.' 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. İşte bu, sınırlarımızın ötesinde bir barışa adımdı." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 19.09.2018 15:47
Anahtar Kelimeler:
HaberTürkiyeEkonomiTürk LirasıAvroDolarTürkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
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